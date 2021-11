Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp an toàn – Bài 1: Vào cuộc cùng nông dân

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Chương – ông Nguyễn Xuân Khánh cho biết: “Hội Nông dân huyện đã xây dựng triển khai 38/38 xã, thị trấn về xây dựng các mô hình sản xuất đảm bảo an toàn. Cùng với sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh, Huyện hội đã chủ động kết nối với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp xây dựng các mô hình trồng trọt an toàn, chăn nuôi sinh học. Hội Nông dân huyện triển khai mô hình thâm canh 6 ha cây bưởi da xanh trồng xen ổi an toàn sinh học, đồng thời thành lập Tổ hợp tác trồng cây ăn quả tại xã Hạnh Lâm”.