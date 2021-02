Đổi mới niềm tin và khát vọng

4. Đảng mạnh dạn và có bước đi hợp lý để chuyển từ cơ chế Đảng cử sang cơ chế Đảng lãnh đạo thi cử (với công chức) và tranh cử (với cán bộ lãnh đạo), cung cấp đủ thông tin công khai, minh bạch, kịp thời cho cán bộ, đảng viên và nhân dân bầu cử, để chọn đúng nhân tài phụng sự nhân dân và đất nước tốt hơn.

5. Đảng chủ động tháo gỡ cơ chế, chính sách theo hướng dễ quản lý sang ưu tiên cho dễ làm giàu. Chuyển dần chức năng quản lý sang chức năng phục vụ; phải thấm sâu lời dạy của Lênin: “Biện pháp tốt nhất của quản lý là sử dụng, không sử dụng coi như không quản lý”. Đồng thời thông suốt quan điểm: Cái gì Nhà nước không cấm thì mở toang cửa ra cho Nhân dân tự quyết, tự chọn, tự làm. Nhà nước chỉ quản lý những cái mà luật pháp cho phép để cho doanh nghiệp và Nhân dân mạnh dạn làm ăn phát sinh doanh thu thì nộp thuế cho Nhà nước. Làm sai thì xử nghiêm theo pháp luật hiện hành. Chấm dứt tình trạng phải xin – cho, cái Nhà nước không cấm để phải chờ đợi nản lòng, nhụt chí, thêm chi phí tiêu cực và mất cơ hội phát triển.

6. Chúng ta mạnh dạn đổi mới tư duy đã hình thành thói quen truyền thống là cứ tự mình so với chính mình, so mình ngày hôm nay với ngày hôm qua, thấy tiến lên một tý, khá lên một chút là tự vui, tự hào, tự sướng sang tư duy tự tin và dũng cảm so mình với thế giới xem mình đang đứng ở đâu và cần phải làm gì để không thua anh em, bạn bè thế giới, sớm vươn lên sánh vai với các cường quốc 5 châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

7. Đổi mới triệt để công tác quản trị doanh nghiệp Nhà nước, với 2 giải pháp đột phá là: Cổ phần hóa và xóa chủ quản. Đối với doanh nghiệp Nhà nước chỉ có “một bộ” quản lý, mà tốt nhất là “Bộ Luật Doanh nghiệp”.

Trên đây là một số suy ngẫm của cá nhân sau gần 35 năm Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới, hướng tới thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; để Đảng ta, Nhân dân ta tự hào về quá khứ, tự tin trong hiện tại và hướng tới tương lai sáng lạn hơn.