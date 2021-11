Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp an toàn – Bài 2: Những vấn đề đặt ra

Xã Nghi Long là vùng trọng điểm trồng rau an toàn trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Hiện xã có 12 nhà màng trồng rau củ, quả an toàn với diện tích 60ha, trong đó có gần 7ha trồng rau VietGAP. Dưới sự quản lý và điều tiết sản xuất của HTX dịch vụ nông nghiệp, các hộ trồng rau thực hành canh tác theo quy trình an toàn. Khi tham gia sản xuất rau an toàn, các hộ dân trên địa bàn xã đã được tập huấn kiến thức. Các hộ đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, do đó các sản phẩm rau đưa ra thị trường đảm bảo chất lượng, giá thành bán ra tăng hơn so với sản xuất rau truyền thống. Thu nhập của người dân từ đó cũng tăng lên đáng kể. Hiện địa phương cũng đã có nhãn hiệu rau an toàn. Tuy nhiên, việc tiêu thụ rau sạch của người dân bấp bênh, phụ thuộc vào thương lái nhỏ lẻ, chưa có kết nối với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm… Gặp khó khăn, nên một số hộ không còn mặn mà với mô hình.