Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp an toàn – Bài cuối: Nâng vai trò người sản xuất trong chuỗi liên kết

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh – ông Nguyễn Quang Tùng trao đổi thêm: “Nông sản phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm – tư tưởng này xuyên suốt và phải làm thường xuyên, đồng bộ, trong các hoạt động, phong trào của đơn vị, Hội Nông dân tỉnh luôn cố gắng cao nhất để lồng ghép vấn đề này. Việc kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn được xác định là khâu trọng yếu, cần phải có thái độ rạch ròi, chỉ hỗ trợ những nông sản đảm bảo sản xuất tiêu chuẩn an toàn, tránh tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng” như đã từng diễn ra. Đồng thời tăng cường các hoạt động giới thiệu quảng bá đối với nông sản đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Hỗ trợ giúp bà con tiêu thụ nông sản nhưng phải tác động ngược trở lại cho bà con phải sản xuất an toàn mới được hỗ trợ. Các nguồn vốn chương trình hỗ trợ triển khai các mô hình phải đạt 4 ưu tiên: Mô hình thúc đẩy ứng dụng KHKT; các mô hình tăng cường hợp tác liên kết theo chuỗi, sản xuất an toàn; xây dựng tập hợp hội viên. Nếu các cấp các ngành đều có thái độ như vậy, sẽ nâng cao nhận thức cho nông dân trong sản xuất, chế biến nông sản an toàn. Hơn nữa chính người tiêu dùng, thị trường cũng khắt khe hơn, yêu cầu người sản xuất phải cải thiện chất lượng nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm”.