Mười lăm năm Báo Nghệ Tĩnh (1976- 1991)

Đầu năm 1985, Ban Biên tập làm tờ trình, xin Tỉnh ủy và UBND tỉnh đầu tư vốn để xây dựng nhà máy in báo riêng. Ban Biên tập cử đồng chí Lê Xuân Thụ – Phó Tổng Biên tập và một số anh em vào thành phố Hồ Chí Minh mua máy cũ của doanh nghiệp tư nhân.

Ngày 1/5/1985, Xí nghiệp in của Báo ra đời. Đồng chí Hồ Kim Tuấn – Trưởng phòng bạn đọc được Ban Biên tập bổ nhiệm làm Giám đốc. Ban Biên tập còn mời đồng chí Đỗ Minh Tý – nguyên Giám đốc Nhà máy in Sở Văn hóa, hiện công tác ở Nhà máy đường Sông Con (Tân Kỳ) về làm Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật và quản lý sản xuất, xin một số công nhân kỹ thuật ở Nhà máy in Sở Văn hóa, Nhà in Quân đội, nhà in tỉnh bạn về làm nòng cốt.

Buổi đầu nhà máy in có hơn 30 cán bộ, công nhân, bảo đảm in được báo, in tài liệu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều cơ quan trong tỉnh. Từ đó, Báo Nghệ Tĩnh bảo đảm xuất bản đúng kỳ, việc làm ăn của nhà máy dần dần ổn định, đi vào nền nếp và ngày một phát triển, có lãi để đầu tư vốn cho dây chuyền làm bản kẽm và dây chuyền sản xuất giấy bìa, bao bì.