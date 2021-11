Đầu năm 1962, sau khi Tỉnh ủy Nghệ An thành lập Ban Chỉ đạo Miền Tây – cơ quan của Tỉnh ủy đóng tại Nghĩa Đàn chuyên trách việc chỉ đạo, lãnh đạo 9 huyện miền núi gồm (Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương).

Báo Miền Tây Nghệ An là cơ quan ngôn luận của Ban Chỉ đạo Miền Tây do đồng chí Lữ Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên huấn Miền Tây phụ trách, đồng chí Đặng Loan làm Tổng Biên tập. Báo Miền Tây Nghệ An in khổ 30cm x 42 cm, 4 trang, 2 màu, ra hàng tuần, phát hành bao cấp đến tận tổ đảng, trưởng bản.

Báo Miền Tây Nghệ An có nhiệm vụ chủ yếu là phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến miền núi và dân tộc ít người; phát hiện nhân tố mới, nêu gương người tốt việc tốt, giới thiệu kinh nghiệm của các đơn vị tiên tiến; dự báo xu thế phát triển, kiến giải các vấn đề có tầm chiến lược về bước phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh ở miền núi Nghệ An; động viên đồng bào các dân tộc đoàn kết, thi đua đẩy mạnh mọi mặt sản xuất, tổ chức đời sống văn hóa mới, đấu tranh chống tiêu cực và mọi âm mưu phá hoại của địch.