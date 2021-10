Báo được in bằng kỹ thuật typô (xếp chữ rời thành bài, thành trang, rồi đổ chì liên kết thành trang, sau đó đặt bát chữ đã hoàn chỉnh vào máy in ngang). Ảnh in lên mặt báo được xử lý kỹ thuật chụp qua bản kẽm sau đó đóng đinh vào bát chữ đã hoàn chỉnh rồi đưa vào mâm máy in ngang. Các hạt tơram đậm nhạt lên mặt kẽm, khi chạy qua ru-lô, mực sẽ tạo nên hình ảnh cần thiết cho bức ảnh có nội dung thông tin khác nhau. Do kỹ thuật in ảnh trên bản kẽm và in trên mặt phẳng của máy in ngang nên phần lớn không bảo đảm chất lượng in và không chính xác theo ảnh ma-két. Những số báo cần in đẹp, in cả tranh cổ động, tranh áp phích, phải sử dụng kỹ thuật khắc gỗ để thể hiện chủ đề cần thông tin trên mặt báo. Do công nghệ in còn lạc hậu nên chỉ giúp bạn đọc phân biệt mức độ khác nhau về nội dung, chuyên mục, tầm quan trọng phải dùng kiểu phi-lê (khung hoa, khung kép, khung đơn hoặc những chấm hoa ngắt quãng) trên các mặt trang báo. Trong điều kiện in ấn chưa hiện đại nhưng những số báo ra năm đầu tiên với nội dung phong phú, phản ánh kịp thời và toàn diện gương mặt thi đua và phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật trên quê hương Xô Viết đã thu hút đông đảo bạn đọc. Số lượng phát hành mỗi kỳ đạt xấp xỉ 2.000 tờ. Số báo “Nhân dân Nghệ An” ra vào ngày 30/9/1961 – một trong những số báo ra đầu tiên trước khi có quyết định chính thức vào ngày 10/11/1961, đã dành phần lớn nội dung đợt thi đua chào mừng Đại hội lần thứ 22 Đảng Cộng sản Liên Xô do Tỉnh ủy Nghệ An phát động (từ 1/10/1961 đến 17/10/1961). Báo “Nhân dân Nghệ An” số ra thứ 7 ngày 30/9/1961 đã đăng xã luận “Tích cực hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Đại hội lần thứ 22 của Đảng Cộng sản Liên Xô”. Bài xã luận kêu gọi “Hướng về Đại hội lịch sử của Đảng Cộng sản Liên Xô quang vinh, chúng ta hãy không ngừng phấn đấu, phát huy mọi lực lượng vật chất và trí tuệ, lao động và không ngừng xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội toàn thắng”. Minh họa cho nội dung bài Xã luận là cụm tin, bài đặt ở vị trí quan trọng, phản ánh cán bộ, công nhân thị xã Vinh và các hợp tác xã ở Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên có nhiều lao động giỏi đạt danh hiệu “Trai, gái Đại Phong”, “Công nhân Duyên Hải” (là danh hiệu điển hình sản xuất giỏi về nông nghiệp toàn miền Bắc của tỉnh Quảng Bình và là lá cờ đầu ngành công nghiệp toàn miền Bắc của thành phố Hải Phòng).