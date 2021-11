Báo Nghệ An trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đội ngũ phóng viên của báo giai đoạn này chỉ có 8 đồng chí, số lượng biên tập viên còn ít hơn. Nhà in báo sơ tán tận huyện Tân Kỳ cách Tòa soạn 40 km, phương tiện làm việc nghèo nàn, lạc hậu. Cả Tòa soạn được sử dụng một máy điện thoại quay tay, một máy chữ thời Pháp, một máy ảnh của cá nhân nhà báo Duy Liêu, một máy thu thanh Ôriôntong (Hung-ga-ri) dùng ghi tin đọc chậm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phương tiện đi xa của phóng viên là xe đạp và cũng mới chỉ có phóng viên quân sự, thời sự mới được trang bị xe đạp, số đông phải đi bộ hoặc nhờ phương tiện của cơ quan bạn.

Ban Biên tập đã đề xuất và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý cho thu nhỏ khổ Báo Nghệ An từ 39cm x 54cm xuống khổ 27,3cm x 39cm, phù hợp với tính chất phát hành, sử dụng báo trong thời chiến. Kỳ báo xuất bản từ thứ tư, thứ bảy hàng tuần, đổi lại vào thứ ba, thứ sáu để tăng tính thời sự và bảo đảm quy trình in báo, khắc phục trở ngại nhà in ở quá xa tòa soạn. Do hoàn cảnh thời chiến, cán bộ làm mo-rát phải trực tiếp mang ma-két đến nhà in, cùng nhà in tham gia sửa lỗi, sắp đặt kiểu chữ, kiểm tra ảnh kẽm, bản khắc gỗ và chịu trách nhiệm trước tổng biên tập ký vào bản phông (bản đúc chữ hoàn chỉnh từng trang báo) trước khi in chính thức. Các đồng chí phóng viên đều lần lượt được giao trách nhiệm làm mo-rát và chuyển báo phát hành tới bưu điện.

Coi trọng công tác phát hành, sử dụng Báo Nghệ An đến tận cơ sở, Ban Biên tập cử đồng chí Phan Đình Sung, một nhà báo có kinh nghiệm vận động, trực tiếp phụ trách. Đồng chí Phan Đình Sung đã nhiều lần mang Báo Nghệ An xuống hợp tác xã, đơn vị bộ đội, thanh niên xung phong, nhà máy, trường học và đến cả những cuộc hội nghị quan trọng của tỉnh để phát hành báo. Vào thời kỳ địch đánh phá ác liệt năm 1965, 1966, Báo Nghệ An đã nâng số lượng phát hành lên 3.000 tờ/kỳ (tăng gấp đôi số lượng phát hành so với những năm 1962, 1963).