Từ tin Nghệ An đến Báo Nghệ An và báo Nhân dân Nghệ An

Trong các năm 1956, 1957… Tỉnh ủy Nghệ An tập trung chỉ đạo thực hiện công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, cùng cả nước xây dựng hòa bình ở miền Bắc, đấu tranh đòi hòa bình thống nhất ở miền Nam. Mặc dù có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đã từng bước vượt qua, khẩn trương vừa khôi phục, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Lần đầu tiên, tỉnh Nghệ An xây dựng Nhà máy điện Vinh do Liên Xô (cũ) giúp đỡ. Nhiều công trình trọng điểm về công nghiệp chế biến gỗ, diêm, xà phòng, hải sản và cơ khí chế tạo công cụ, máy công tác nông nghiệp được xây dựng.và đưa vào sử dụng. Nhà máy in Nghệ An cũng được đổi mới kỹ thuật, công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu xuất bản báo chí với chất lượng cao hơn.

Trong những công việc cần làm, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trương xây dựng lại các cơ sở thông tin, báo chí của tỉnh. Để phù hợp với hoàn cảnh kinh tế – xã hội và nhiệm vụ chính trị, cuối năm 1957, phòng Thông tin Nghệ An (trực thuộc Ủy ban Hành chính tỉnh) được thành lập, trong đó có tờ “Tin Nghệ An” (sau đó đổi tên là Nghệ An), hoạt động dựa vào nguồn kinh phí của chính quyền tỉnh. Ông Phạm Đình Nguyên làm chủ bút. Nội dung tờ báo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chịu trách nhiệm. Tờ “Nghệ An” ra mỗi tuần 1 số, khổ giấy 30cm x 40cm, với 4 trang, phát hành 600 đến 800 tờ, đến tận các xã, các cơ quan, công, nông trường, xí nghiệp trong tỉnh.