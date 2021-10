Các tờ báo của tỉnh Nghệ An, Liên khu IV từ 1945 đến trước ngày Báo Nghệ An ngày nay ra đời

Vào thời điểm chuyển trọng tâm nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo các ngành tăng cường nâng cao đời sống văn hóa, thông tin. Bộ đội địa phương và dân quân tự vệ Nghệ An xuất bản tờ “Giữ Làng”. Báo “Giữ Làng” ra số đầu vào cuối tháng 4/1950. Nhà văn Hoàng Minh Châu làm Thư ký tòa soạn.

Ngành bình dân học vụ của Ty Giáo dục Nghệ An cũng xuất bản nội san “Dân học”, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức hộ thống giáo dục bổ túc văn hoa, kinh nghiệm giảng dạy và điển hình học tập của các tầng lớp nhân dân trong phong trào xóa nạn mù chữ.

Cùng với những tờ báo địa phương do Tỉnh ủy Nghệ An quản lý, chỉ đạo nội dung xuất bản và phát hành, cơ quan Liên khu ủy, các ngành trực thuộc Liên khu ủy, Ủy ban Hành chính Liên khu IV cũng quan tâm xuất bản báo, tạp chí, nội san. Đáng chú ý là tờ “Cứu quốc” xuất bản hàng ngày của Mặt trận Liên Việt Liên khu IV. Báo “Cứu quốc” Liên khu IV phát hành từ năm 1945 – 1954. Nhà máy in Nghệ An đã in được trên 2 vạn số báo “Cứu quốc”, Cơ quan tuyên truyền kháng chiến của Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin (Liên khu IV) mà thực tế là tổ chức bí mật của Đảng tại miền Trung đã xuất bản tờ “Sự Thật”, do đồng chí Hoàng Tùng làm chủ nhiệm. Báo “Sự Thật” phát hành từ năm 1947 – 1950 với tổng số bản in tại Nhà máy in Nghệ An là 32.961 bản. Tờ “Học Tập” – cơ quan tuyên truyền của Hội Cứu Quốc Liên khu IV, sau gọi là Đảng bộ Liên khu IV xuất bản từ tháng 3/1948 đến năm 1954. Tờ “Học Tập” là nội san mang chức năng giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin và định hướng xây dựng Đảng trong các tổ chức đảng thuộc Liên khu IV những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Tờ nội san “Học Tập” có vai trò đấu tranh chống những khuynh hướng tư tưởng cơ hội và xét lại, bảo vệ trong sáng chủ nghĩa Mác – Lênin.