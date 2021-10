Những tờ báo tiền thân của Báo Nghệ An: Các tờ báo của Đảng bộ Nghệ An trước năm 1945

Đặc điểm chung của các tờ báo cách mạng của tỉnh và huyện thời 1930 – 1931 là những tờ báo xuất bản bí mật và phát hành theo đường dây thông tin – liên lạc nội bộ (độc giả chính là cán bộ, đảng viên). Tờ báo in khổ nhỏ (khổ giấy học sinh). Các tin, bài đăng khít cả trang báo (không mi báo như ngày nay), viết tay, in thạch, in trên khuôn đất sét là phổ biến, báo ra không đều kỳ (do di chuyển và địch phá), cơ sở in ấn đưa vào đình, chùa, nhà thờ họ hoặc nhà ở của dân. Những nơi này kín đáo cơ động, hễ có dấu hiệu địch đã nghi ngờ dòm ngó hoặc đang lùng sục, bao vây là nhanh chóng di chuyển hoặc phi tang công cụ in ấn. Ở Nghi Lộc, ngày 15/10/1930, địch kéo đến bao vây cơ quan Huyện ủy, đảng viên Phạm Tước kịp thời châm lửa đốt nhà riêng của mình để phi tang công cụ và tài liệu in ấn. Khi địch xông vào chỉ còn than và lửa. Đó là tấm gương vì nước quên nhà đáng trân trọng. Tuy nhiên, việc di chuyển cơ sở in ấn cũng không đơn giản, phải làm thế nào lọt qua cặp mắt cú vọ của bọn lý hương, bang tá, trương tuần ở thôn xã, bọn mật thám, chỉ điểm rình mò khắp nơi.

Kẻ địch bao gồm bọn cầm quyền Pháp, bọn cai trị Nam Triều cho đến bọn tổng lý ở cơ sở đều coi báo chí cách mạng của ta là loại vũ khí vô cùng nguy hiểm. Chúng thường gọi gộp truyền đơn và báo chí cộng sản vào một loại, gọi chung là truyền đơn cộng sản. Bọn thực dân Pháp và quan lại Nam Triều dùng mọi thủ đoạn, bắt người, bỏ tù, và có khi bắn giết không cần xét xử những người làm báo cộng sản.