Những tờ báo tiền thân của Báo Nghệ An: Những tờ báo của các tổ chức cách mạng và của Xứ ủy Trung Kỳ

Tháng 6/1929, Trung ương Đông Dương Cộng sản Đảng cử đồng chí Nguyễn Phong Sắc, Trần Văn Cung vào Nghệ An lập ra kỳ bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Trung Kỳ, đặt trụ sở tại làng Vang (nay là phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh) và xuất bản tờ báo mang tên Bônsơvích. Tờ báo in Tuyên ngôn của Đông Dương Cộng sản Đảng và những chủ trương, sách lược tập hợp các tổ chức chính trị. Tuyên truyền đường lối đấu tranh chống đế quốc, phong kiến và bọn tay sai, đoàn kết toàn dân để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc. In ấn phát hành trong hoàn cảnh bí mật nhưng “Bônsơvích” vẫn đến được với quần chúng công, nông. Mỗi đảng viên là một người phát hành tích cực dũng cảm của báo. Nhiều cơ sở Hội Thanh niên ở Nghệ An đã chuyển thành chi bộ Cộng sản đầu tiên như: Chi bộ Dương Long, Dương Xuân (nay là xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương), Chi bộ Tri Lễ (nay là xã Khai Sơn, Anh Sơn), Chi bộ Vạn Phần (nay là xã Diễn Vạn, Diễn Châu), Chi bộ Lộc Đa (nay là xã Hưng Lộc, thành phố Vinh)…