Báo Nghệ An 20 năm đổi mới (1991-2011): Thời kỳ 2001-2011

Số Nghệ An cuối tuần tập trung cho các vấn đề văn hóa – văn nghệ, nhất là chủ đề kế thừa, phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ; văn hóa xứ Nghệ trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ngoài các trang Thời sự, Chính trị, Văn hóa – Văn nghệ, Đất nước – Con người xứ Nghệ; Văn hóa – Xã hội, Câu chuyện thể thao, 2 trang Sự kiện – Bình luận; Diễn đàn kinh tế được coi trọng, thu hút nhiều chuyên gia trên các lĩnh vực, địa bàn trong và ngoài tỉnh hợp tác, tham gia viết bài trao đổi.

Cùng với Nghệ An nhật báo và Nghệ An cuối tuần, chuyên trang “Miền núi – Dân tộc” tiếp tục khởi sắc tuyên truyền đậm nét chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc ít người; giới thiệu, thúc đẩy những chương trình, dự án đầu tư cho miền núi, dân tộc, biểu dương người tốt, việc tốt, bản làng tốt, sẻ chia những khó khăn vất vả của đồng bào và chiến sĩ trên vùng đất này. Mỗi số phụ trương dân tộc và miền núi 4 trang, Tòa soạn chủ trương viết tin bài ngắn gọn, chữ to, nhiều ảnh minh họa, phù hợp với thị hiếu và trình độ văn hóa của bà con.

Cùng với mảng nội dung chủ đạo là tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ảnh thành tựu công cuộc đổi mới đất nước, quê hương; cổ vũ và góp phần nhân rộng các nhân tố mới; điển hình tiên tiến; Báo Nghệ An còn dành một dung lượng thỏa đáng cho đề tài đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phê phán những thói hư, tật xấu của xã hội. Một số tác phẩm tiêu biểu được ghi nhận qua Giải báo chí Nghệ An năm 2007-2009.

Cùng với tờ báo in ra đời, phát hành trước hàng chục năm, từ dự án báo Nghệ An điện tử được xây dựng từ năm 2002, ngày 2/1/2008, Báo Nghệ An điện tử chính thức đi vào hoạt động. Báo Nghệ An điện tử được đánh giá là cánh tay nối dài của báo in. Qua kênh này, người Nghệ An hoặc bạn bè ở nơi xa, kể cả ở nước ngoài đều cập nhật những thông tin bổ ích từ Nghệ An quê Bác.