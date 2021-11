Báo Nghệ An 20 năm đổi mới (1991-2011): Thời kỳ 1991-2001

Số báo đặc biệt in hai màu, khổ 27,3cm x 39cm, 8 trang, tên Báo Nghệ An in thẳng, dưới tên Báo là dòng chữ: “Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An”. Sau đó, báo Nghệ An in khổ rộng như báo Nhân Dân với 4 trang. Từ năm đầu tiên sau ngày chia tỉnh (1991) đến năm 1995, báo Nghệ An phát hành vào ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần.

Từ tháng 12/1996, tăng lên tuần 3 số (thứ ba, thứ năm và thứ bảy). Tờ thứ bảy mang tính văn nghệ, in màu cùng khổ lớn như báo thường ngày. Đầu năm 1998 đáp ứng nhu cầu bạn đọc báo lên tuần 4 số (thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật), số chủ nhật in màu. Từ quý 4 năm 1999, khi Nhà nước áp dụng công chức nghỉ ngày thứ bảy thì Báo Nghệ An chủ nhật chuyển sang in “Nghệ An cuối tuần”, gộp hai số thứ bảy và chủ nhật thành một số, in màu, khổ nhỏ hơn. Do chất lượng và hình thức được nâng cao, số lượng báo phát hành cũng nâng từ 3.000 bản/số (năm 1991) lên 5.000 bản (khi ấn hành 1 tuần 3 số) rồi lên 6.000 (khi có báo chủ nhật) và trên 18.000 bản khi có Nghệ An cuối tuần.

Trong điều kiện vừa tổ chức, sắp xếp bộ máy, vừa khắc phục những khó khăn, thiếu thốn phương tiện hoạt động nghiệp vụ, Báo Nghệ An vẫn bám sát yêu cầu, nội dung, mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra sau Đại hội lần thứ XIII (vòng 2). Chi ủy và Ban Biên tập tổ chức cho cán bộ, phóng viên, công nhân viên tiếp thu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng chương trình hành động, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ đề tư tưởng tập trung thể hiện trên các số báo thường kỳ và đặc biệt là: Phản ánh, tổng kết phong trào thi đua của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh nhà, phấn đấu ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm các hoạt động xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường trật tự an toàn xã hội, đưa Nghệ An thoát dần khỏi tình trạng trì trệ và có bước phát triển. Chủ đề cụ thể là nêu bài học, nêu điển hình những tập thể, cơ sở, địa phương, ngành có phong trào đẩy mạnh sản xuất để ổn định đời sống, phát triển kinh tế hàng hóa. Vừa sản xuất tại chỗ, vừa lưu thông giải quyết tốt vấn đề lương thực, thực phẩm, tăng nhanh xuất khẩu, phấn đấu tự cân đối nhu cầu chi thường xuyên và có tích lũy để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho sản xuất và phúc lợi. Giảm số hộ nghèo, đặc biệt là vùng núi và dân tộc.