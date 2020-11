Thiện nguyện và lòng trắc ẩn

Nhưng thật tiếc là vẫn còn những hạt sạn.

Đã có những chuyện không hay, đã có sự thiếu công bằng, đã có những hình ảnh phản cảm trong khi trao-nhận sự yêu thương, đã có những tình huống chúng ta thấy quặn đau bởi có cảm giác nhân cách bị hạ thấp, đã có những ý kiến trái chiều, đã có những hành vi mang tính phá bĩnh, đã có những việc lợi dụng sự chưa hoàn thiện của cơ chế thiện nguyện để làm rối nhân tâm, thậm chí là để làm loạn xã hội. Có vẻ như cả hai phía : người trao và người nhận chưa có được sự chuẩn bị hoàn hảo cho trạng thái tâm lý này trong ứng xử. Có những tình huống làm cho người đọc, người nghe, người xem có cảm nhận như việc nhận là sự cầu xin, việc cho như là sự ban phát(dù chỉ là con sâu làm rầu nồi canh)… Chắc chắn những điều này xa lạ với bản chất, mục đích của Từ thiện mà các nhóm thiện nguyện hiện nay đang làm! Quan sát những tình huống có “sạn”, ngoài nguyên nhân nói trên, tôi thấy còn có nguyên nhân rất quan trọng nằm ở việc tổ chức, phương pháp từ thiện. Trong những ngày qua dư luận xã hội có rất nhiều ý kiến về vấn đề này: Người thì bảo là phải để các hoạt động thiện nguyện diễn ra hoàn toàn tự do bởi bản chất của nó là các quan hệ dân sự, người thì bảo phải có sự hiện diện của cơ quan Nhà nước. Cái lý do của loại ý kiến thứ nhất chủ yếu xuất phát từ một vài chuyện tiêu cực xảy ra trong quá khứ và muốn quyền định đoạt tuyệt đối của người làm từ thiện. Lý do của quan điểm thứ hai nằm ở chỗ thiện nguyện không có tổ chức thì sẽ nảy sinh nhiều tình huống phức tạp, làm ảnh hưởng thậm chí làm mất đi tình nghĩa giữa các thành viên trong cộng đồng (điều này đã diễn ra, thật buồn). Mà yếu tố cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau là một trong các thành tố nền tảng của văn hóa Việt, là sức mạnh của dân tộc ta để đánh bại mọi kẻ thù và chiến thắng mọi thiên tai từ ngàn xưa đến nay.