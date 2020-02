Hãy để cho những người có chuyên môn làm việc

Việc cho nghỉ học hoặc kéo dài kỳ nghỉ đối với học sinh, sinh viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như ngành Giáo dục các tỉnh, thành phố căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh, theo sự định hướng, chỉ đạo của các bộ, ngành liên quan và của Chính phủ. Tuy nhiên, những phản ứng trái chiều của phụ huynh đã gây ra không ít khó khăn đối với công tác quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục. Trong khi những băn khoăn, lo lắng, hoang mang của phụ huynh phần lớn đều bắt nguồn từ sự cảm tính, tâm lý đám đông và cả sự thiếu kiến thức. Kể cả khi học sinh đã được cho nghỉ, thì người ta lại cũng lên mạng kêu ca: Nào là nghỉ dài ngày quá ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, con cái thi cử đến nơi rồi không đến trường biết làm sao!

Nói chuyện này lại nhớ đến Luật An ninh mạng. Trước khi dự luật được Quốc hội thông qua đã có rất ý kiến người phản đối, thậm chí nhiều đối tượng cố tình tạo ra một làn sóng phản ứng dữ dội nhằm đánh lừa dư luận và mục đích gạt Luật An ninh mạng ra khỏi đời sống. Trong khi đó, việc ban hành bộ luật này nhằm đảm bảo tính pháp lý, công khai, minh bạch đối với hoạt động của tất công dân trên diễn đàn mạng xã hội. Luật còn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người trong đời sống xã hội. Và đến khi Luật An ninh mạng được thông qua, có hiệu lực thi hành đã không còn ai có thêm điều tiếng gì nữa. Nhiều đối tượng từng ra mặt phản đối bộ luật này, từng công khai kêu gọi người khác “hợp sức” với mình để chống dự luật thì nay trở thành nạn nhân của hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội và tìm kiếm sự giúp đỡ của các cơ quan thực thi Luật An ninh mạng.

Qua câu chuyện này, kinh nghiệm rút ra là, ý kiến của người dân luôn là kênh thông tin quan trọng cần được nghiên cứu, xem xét kỹ, nhưng mỗi chủ trương, chính sách được thực thi không phải để làm đẹp lòng tất cả mọi người. Chính vì vậy, trước diễn biến khó lường của Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành phố và ngành Giáo dục các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn và sự chỉ đạo của Chính phủ để quyết định việc trở lại trường của học sinh. Sự an toàn của học sinh là trên hết, các bậc phụ huynh hãy để cho những người có trách nhiệm, có chuyên môn làm việc. Việc tốt nhất phụ huynh nên làm lúc này là tìm hiểu để bảo vệ sức khoẻ của mình và gia đình một cách an toàn.