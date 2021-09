Những con đường xuất phát từ trái tim

Trong khu tôi ở có nhà của diễn viên Trịnh Kim Chi. Mỗi lần đưa con đi từ chung cư ra công viên đều ngang qua căn biệt thự nhà chị. Thi thoảng nhìn, bắt gặp chị đang tưới cây trước nhà, gật đầu cười chào. Chị Chi có nụ cười và ánh mắt hiền lành, dễ thương. Có lẽ bên ngoài phim ảnh, sân khấu, ấn tượng của tôi về chị chỉ dừng lại những nụ cười hiền lành ấy.

Ngày thành phố thông qua quy định mới (chỉ đồng ý cho những người có giấy đi đường do Công an cấp mới được ra đường), cũng là lúc bếp ăn thiện nguyện ở chung cư tôi hết sạch rau, củ. Có hôm, mấy chị bếp kể, món canh chỉ cho bột canh và lơ thơ vài chút hành lá. Bếp do dân cư khu chung cư đóng vào quỹ để nấu cho bảo vệ, đội vệ sinh… làm việc “3 tại chỗ”, để chia sẻ những khó khăn mùa dịch cùng họ. Rau, củ, thực phẩm do nhà hảo tâm tặng cũng không thể đến được vì chưa xin được giấy đi đường mới. Chợt nhớ tới chị Trịnh Kim Chi, liền điện thoại… nhờ chị đi chợ hộ. Khi chị Chi chạy xe gần 20 km đi lấy rau, củ, thực phẩm về cho bếp, cậu em hay chơi chung nhóm trong chung cư hỏi, chị nghĩ sao mà điện thoại diễn viên nổi tiếng nhờ chở đồ hộ vậy? Tôi bật cười. Thì cứ nhờ thôi mà, được thì tốt, không được thì cũng không sao.

Thực lòng, tôi luôn tin điều tốt đẹp có sức mạnh lan tỏa. Và vì thế, tôi vẫn nghĩ chị diễn viên tốt bụng (chị Chi là một trong những diễn viên nhiệt tình tham gia thiện nguyện) mà tôi vẫn gặp chị bằng nụ cười, ánh mắt khi đứng tưới cây sẽ giúp mình việc này. Dù biết trước sẽ được chị giúp, nhưng khi nhìn chị diễn viên mà mình vẫn yêu quý qua từng vai diễn khệ nệ ôm thùng nước mắm từ “xe sang” ra, tôi vẫn thấy rưng rưng xúc động.