Giấc mơ tháng Tư

Như thể để bù đắp cho niềm tiếc nuối sắc gạo tháng Ba vừa chợt bừng lên trong mưa bụi đã vội rời cành cho những ai chẳng may lơ đãng, hoa vông thắp lại ngọn lửa đỏ ấm trên bầu trời cuối Xuân xanh dần trong nắng non. Đúng rồi, là nắng non ngỡ ngàng trên ngàn búp lá. Là nắng non nhún nhảy những thảm hoa dại ướt sương.

Và ngọn lửa hoa vông, và nắng non nhún nhảy… như đánh thức trong ta niềm vui thơ bé. Cái khoảnh khắc giao mùa vừa như hăm hở lại vừa như nuối tiếc. Tháng Tư dương lịch là tháng Ba lịch ta, nhớ Tết Hàn thực với hương vị bánh trôi, bánh chay bà nấu trong gian bếp ấm sực khói rơm. Nhớ mảnh vườn nhỏ xôn xao tiếng lũ chim lích rích và lả lướt những cánh bướm, cánh chuồn.