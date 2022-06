Phòng, chống tham nhũng: ‘Chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu’

Thực tế ở Nghệ An thời gian gần đây, có không ít cán bộ, đảng viên đã bị khởi tố, bắt tạm giam, ra tòa lĩnh án hoặc chịu các hình thức kỷ luật về Đảng và chính quyền do liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện bồi thường GPMB hoặc cấp giấy chứng nhận QSD đất.

Mới đây nhất, ngày 21/4/2022, Công an huyện Diễn Châu bắt giữ đối tượng Tạ Xuân Ngọc (SN 1982), trú tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu – là công chức tư pháp – hộ tịch UBND xã Minh Châu về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; thu giữ 10 triệu đồng và các tài liệu liên quan đến việc làm hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Ngọc, cơ quan chức năng thu giữ 108 giấy CNQSD đất; 20 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác. Đấu tranh mở rộng chuyên án, ngày 29/4/2022, Công an huyện Diễn Châu tiếp tục bắt Cao Thị Thanh Thuận (SN 1989) – công chức địa chính xã Minh Châu về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng này.