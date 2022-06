Phòng, chống tham nhũng: “Chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu”

Đồng thời, nếu các cơ quan, đơn vị này vi phạm các biện pháp phòng ngừa cũng không có chế tài để xử lý do Luật PCTN chưa quy định cụ thể. Vấn đề thực hiện minh bạch tài sản thu nhập theo Nghị định 130/NĐ-CP hiện nay còn nhiều khó khăn, do còn có cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị khi thực hiện các điều khoản, nhất là trong việc xác định đối tượng kê khai, hình thức kê khai (lần đầu, hằng năm, bổ sung) giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh còn lúng túng, không thống nhất. Việc kê khai tài sản, thu nhập của các cán bộ, công chức còn mang tính hình thức, sai cả về thể thức lẫn nội dung do có cách hiểu khác nhau khi thực hiện Luật, hoặc do một số cá nhân, đơn vị không chú trọng vào công tác này. Thanh tra tỉnh là cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập của toàn bộ các cơ quan, đơn vị trong khối chính quyền trên địa bàn tỉnh, dù đã có hướng dẫn cụ thể, tuy nhiên do số lượng bản kê khai nộp về cơ quan Thanh tra tỉnh quá lớn nên việc kiểm soát, quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập của các cá nhân còn có những hạn chế.

“Theo quy định của luật là phải xác minh lại kê khai, trong đó thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh là từ Phó Giám đốc, phó ngành trở xuống, còn giám đốc và tương đương trở lên thuộc thẩm quyền Thanh tra Chính phủ. Quy định thế nhưng chưa làm được vì chưa có hướng dẫn cụ thể. Hầu như mới dừng ở việc thực hiện tự kê khai, trên địa bàn tỉnh mới chỉ có một trường hợp duy nhất có đơn thư nên phải xác minh lại”, ông Phạm Trường Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết thêm.