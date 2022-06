Phòng, chống tham nhũng: “Chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu”

Tương tự, tại phiên họp quý VI năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã Tham mưu BTV Tỉnh ủy báo cáo UBKT Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên Lương Thanh Hải, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng trong việc thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2016 – 2020, bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 3 năm tù treo. Ngày 15/1/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lương Thanh Hải.

Một số cán bộ, người đứng đầu các địa phương, đơn vị không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công để xảy ra sai phạm cũng bị xử lý nghiêm khắc. Mới đây nhất, Huyện ủy, UBND huyện Diễn Châu vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và cách chức Chủ tịch UBND xã đối với ông Phạm Xuân Bang – nguyên Chủ tịch UBND xã Diễn Kim nhiệm kỳ 2020-2025 vì những sai phạm liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nghề muối tại Hợp tác xã Kim Liên (Diễn Kim).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Nghệ An) đã khởi tố 3 bị can là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc và kế toán của HTX Kim Liên vì hành vi lập khống hồ sơ nhằm lấy tiền hỗ trợ các hộ dân sản xuất muối trên địa bàn xã Diễn Kim. Ông Phạm Xuân Bang đã ký vào các hồ sơ, giấy tờ liên quan mà không kiểm tra, xem xét, góp phần hợp thức hóa các bộ hồ sơ khống của các đối tượng nói trên.