Giữ vững vùng xanh, tạo đà phát triển trong tình hình mới – Bài cuối: Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

PV: Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128 và Kế hoạch số 598/ KH-UBND nhằm giữ vững vùng xanh, tạo đà phát triển trong tình hình mới, thì các cấp ngành và địa phương cần chú trọng thực hiện những giải pháp nào?

Ông Bùi Đình Long: Hiện nay, nguy cơ dịch Covid-19 có thể bùng phát trong những ngày tới ở Nghệ An là rất lớn. Trong bối cảnh hiện nay, tỉnh đang đối mặt với 4 nguy cơ cần phải có sự chỉ đạo tập trung, đó là: Nguy cơ chủ quan, lơ là trong cán bộ, đảng viên, trong nhân dân; nguy cơ mất kiểm soát nguồn lây bệnh từ những người di cư từ vùng dịch về; nguy cơ tình huống dịch xấu hơn, vượt quá năng lực của tỉnh về điều trị, cách ly; nguy cơ khủng hoảng an sinh xã hội, việc làm, an ninh trật tự, truyền thông trong quá trình chống dịch và sau dịch.

Như vậy, ứng phó với các nguy cơ này, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128 và Kế hoạch số 598 của UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần tiếp tục kiên trì định hướng, chiến lược phòng, chống dịch của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ ngành Trung ương trong phòng, chống dịch Covid-19; Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 21/10/2021 về việc triển khai “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 3869/QĐ-UBND về việc Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.