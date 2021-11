Giữ vững vùng xanh, tạo đà phát triển – Bài 4: Huy động sức mạnh toàn dân

Cũng theo ông Văn, kết quả thành công bước đầu trong công tác phòng, chống dịch của địa phương đã có sự đồng thuận, hỗ trợ rất lớn của người dân. Nhân dân tự nguyện đóng góp, hỗ trợ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Tính đến ngày 9/9/2021, đã huy động được hơn 6,4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa cho công tác phòng chống dịch.

Có mặt tại xã Lục Dạ của huyện miền núi Con Cuông, chúng tôi cũng ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân trong phòng chống dịch. Là xã vùng sâu, có 1.800 hộ dân với hơn 8.300 nhân khẩu, hiện tại ở địa phương này đang còn 1.219 người dân đi làm ăn xa, chủ yếu là tại các tỉnh phía Nam. Thời gian qua, địa phương này cũng đã đón 78 người về quê tránh dịch.

Theo ông Lương Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Lục Dạ, ngoài Ban chỉ đạo chung của xã gồm 24 thành viên, địa phương còn thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch do đồng chí Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã làm chỉ huy trưởng với 27 thành viên. Ngoài ra tại 11 bản đều thành lập các tổ Covid cộng đồng với sự tham gia của 8-10 thành viên, do cán bộ công an chính quy hoặc bí thư chi bộ, trưởng bản làm tổ trưởng. Việc làm này nhằm quản lý chặt chẽ di biến động của người dân trong xã, nắm rõ từng người, đi làm ăn ở đâu về.