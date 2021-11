Giữ vững vùng xanh, tạo đà phát triển – Bài 2: Tăng cường “4 tại chỗ”

Ở Nghệ An, không chỉ riêng huyện Tương Dương mà tất cả các địa phương đều đang quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tại huyện Kỳ Sơn, ứng phó với “làn sóng” công dân trở về từ vùng dịch, huyện đã thiết lập các chốt kiểm soát, thực hiện xét nghiệm cho công dân ngay đầu cửa ngõ của địa phương (đối với đoàn ít người), xét nghiệm và phân đối tượng ở khu cách ly tạm thời tại Tiểu khu 50, thị trấn Mường Xén (đối với đoàn đông người) để bố trí cách ly phù hợp. Do các cơ sở cách ly là nhà văn hóa, công sở cũ, trường mầm non hạn hẹp, các xã ở huyện Kỳ Sơn đã có cách làm sáng tạo là xây dựng các lán, trại dã chiến nhằm đảm bảo điều kiện cách ly cho người dân, giảm tình trạng ở tập trung đông, tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.

Bà Vi Thị Quyên – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho hay: Do địa hình xa cách, đèo núi hiểm trở, Kỳ Sơn đã gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền. Khắc phục điều này, huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 qua hội viên, đoàn viên; tuyên truyền qua hệ thống phát thanh nội khối, nội bản, tuyên truyền lưu động. Đặc biệt, huyện đã cử các lực lượng mang theo loa thùng chở bằng xe máy, loa cầm tay đi tuyên truyền đến tận các vùng sâu, vùng xa mà các phương tiện khác không thể tiếp cận. Nhờ đó, người dân đã nắm rõ mối nguy cơ của dịch Covid-19, từ đó thực hiện tốt “5K”, chấp hành các quy định phòng, chống dịch của địa phương. Bất cứ công dân nào sắp từ vùng dịch trở về đều được người nhà báo cáo rõ lịch trình, di chuyển.