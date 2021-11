Giữ vững vùng xanh, tạo đà phát triển – Bài 1: Kiểm soát chặt người, phương tiện về và vào, ra

Theo tìm hiểu, hiện nay, ngoài một số chốt kiểm soát tại các khu vực xuất hiện ca nhiễm Covid-19, Công an tỉnh vẫn đang tăng cường lực lượng phối hợp với các địa phương, đơn vị lập 9 chốt kiểm soát tại các khu vực nối Nghệ An với các tỉnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Đồng thời kiểm soát tốt người từ tỉnh có dịch về, nắm chắc di biến động dân cư ở các địa phương, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Ngay từ khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại TX. Hoàng Mai, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương, các lực lượng như Thanh tra Giao thông, Quân sự, Y tế… trực tiếp bám, nắm tại các địa bàn, nhất là những khu vực phải thực hiện cách ly y tế. Qua đó, đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ để phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ truy vết, kiểm soát các chốt chặn. Cụ thể, ngày 22/8, Công an tỉnh đã tăng cường gần 700 cán bộ, chiến sĩ để thành lập mới 70 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến, địa bàn thuộc thành phố Vinh. Trước đó, vào ngày 17/6, Công an tỉnh cũng đã tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ, hỗ trợ cho huyện Diễn Châu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian qua, các lực lượng chuyên trách phối hợp cũng đã xử lý rất nhiều trường hợp cố tình vi phạm quy định về phòng, chống dịch, thu nộp ngân sách hơn 9 tỷ đồng.