Báo Nghệ An giai đoạn 2011-2021: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm

Mặc dù trong bối cảnh bị mạng xã hội, báo điện tử cạnh tranh khốc liệt, nhiều tờ báo in trong nước đang giảm sút, Báo Nghệ An vẫn tăng nhanh số lượng phát hành báo in. Năm 2010, nhật báo phát hành đạt 10.000 tờ/kỳ, 2011 phát hành 12.000 tờ/kỳ; 2013 phát hành 14.300 tờ/kỳ và năm 2014 phát hành đạt 15.450 tờ/kỳ, đến đầu năm 2015 đạt xấp xỉ 16.000 tờ/kỳ. Số lượng phát hành báo Nghệ An cuối tuần đạt 15.500 tờ/kỳ, tăng gần 6.000tờ/kỳ, so với năm 2010.

Báo Nghệ An luôn đi đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về đặt mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Hàng năm Báo Nghệ An đều phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ngành Bưu điện, tham mưu cho cấp uỷ tiến hành tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị (khóa VIII). Riêng năm 2013, Báo đã phối hợp tham mưu để tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Lãnh đạo công tác phát hành và sử dụng báo chí” kịp thời ra Kết luận 39-KL/TU phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm làm tốt việc đặt mua, đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Kết luận 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trong những năm gần đây, Báo Nghệ An đang triển khai đề án “Nhận diện và phát triển thương hiệu giai đoạn 2019 – 2022”, vươn lên thành một trong những tờ báo nằm trong tốp đầu của hệ thống báo Đảng địa phương cả nước, đồng thời đang nỗ lực hướng tới xây dựng Tòa soạn kiểu mẫu.