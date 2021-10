Xung quanh việc sáp nhập trường lớp – Bài 2: Tìm sự đồng thuận chung

Theo ông Đoàn Văn Thanh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn thì việc sáp nhập 2 trường tiểu học này nằm trong đề án “Sắp xếp lại mạng lưới, quy mô trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Anh Sơn giai đoạn 2019-2021”. Đề án này xuất phát từ thực trạng mạng lưới trường lớp học của huyện tương đối rải rác, manh mún; nhiều điểm trường lẻ mầm non, tiểu học có số lượng học sinh ít. Quy mô trường THCS thì nhỏ, chưa phù hợp, còn nhiều trường dưới 8 lớp, có sĩ số lớp học thấp, bình quân học sinh trên lớp ở các cấp học còn thấp so với số lượng tối đa theo Điều lệ mỗi cấp học quy định; cơ sở vật chất nhiều trường xuống cấp gây khó khăn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tình trạng thừa thiếu “cục bộ” giáo viên đang diễn ra dẫn tới bố trí giáo viên mất cân đối giữa các môn, giữa một số trường trong cùng cấp gây ảnh hưởng lớn đến yêu cầu giáo dục toàn diện…

Chính vì thế, huyện Anh Sơn phấn đấu để có mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ổn định phù hợp, vừa đáp ứng tốt yêu cầu trước mắt, vừa đảm bảo ổn định và phát triển lâu dài. Trước đó, trong giai đoạn 2018 – 2021, huyện Anh Sơn cũng đã sáp nhập được 9 trường trên toàn huyện, đưa tổng số trường từ 63 trường xuống còn 58 trường và sáp nhập được 5 điểm trường lẻ về điểm trường chính. Nhờ sáp nhập, huyện giảm được 10 cán bộ quản lý, 10 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, 5 tổng phụ trách đội và 10 nhân viên. Về số lớp cũng giảm được 10 lớp với 12 giáo viên và giảm kinh phí để chi trả lương cho tổng 47 người là hơn 3,3 tỷ đồng/năm.