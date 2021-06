‘Nhịp cầu’ kết nối yêu thương

Vượt qua cung đường lầy lội sau cơn mưa lớn, chúng tôi đến thăm bà Nguyễn Thị Vân ở xóm 2, xã Nam Sơn (Đô Lương) – hộ đầu tiên được nhận me giống từ dự án trao sinh kế, vật nuôi cho các hộ đặc biệt khó khăn của nhóm thiện nguyện “Đô Lương – chia sẻ yêu thương”. Căn nhà đơn sơ của người phụ nữ đơn thân nằm lọt thỏm trong vườn cây trên một quả đồi nhỏ. Phải đợi một lúc lâu, mới thấy bà Vân tất tả từ đồng trở về,”tôi tranh thủ dậy sớm ra đồng cắt cỏ cho me, con me bây giờ đã béo tròn rồi”, vừa nói bà Vân vừa cúi xuống thoăn thoắt lấy từng búi cỏ cho me ăn. Bà Vân là con liệt sỹ, bố hy sinh khi bà mới 8 tuổi, gia đình có 2 chị em nhưng người em hiện cũng đã mất vì tai nạn.

Hiện, bà sống một mình trên mảnh vườn cha mẹ để lại, thuộc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cuộc sống phụ thuộc vào thửa ruộng nhỏ, hàng ngày chăm sóc đàn gà, mấy con dê, nuôi thêm chim bồ câu để cho “vui cửa, vui nhà””, những khi rảnh rỗi bà đi cấy hái giúp hàng xóm. Người phụ nữ có khuôn mặt hiền từ, hoàn cảnh nhiều éo le ấy chia sẻ: “Nhận được me giống trị giá 10 triệu đồng do nhóm thiện nguyện trao tặng, là sự động viên, chia sẻ mang nhiều ý nghĩa. Bởi vậy tôi cố gắng chăm sóc tốt để không phụ lòng những người đã quan tâm đến mình…”.