Xung quanh việc sáp nhập trường lớp – Bài 1: Hiệu quả từ nhập trường, xóa điểm lẻ

Như ở huyện Nam Đàn, trước đây do quy mô học sinh giảm nên huyện buộc phải sáp nhập nhiều trường ở cả 3 bậc mầm non, tiểu học, THCS ở nhiều xã về chung một trường, trong đó có những trường sáp nhập 3 xã như Trường THCS Hưng Thái Nghĩa, Trường THCS Trung Phúc Cường 2, Trường THCS Long Lâm. Ở bậc tiểu học và mầm non có Tiểu học thị trấn 2, Tiểu học Thượng Tân Lộc 1, Tiểu học Trung Phúc Cường 2, Mầm non Thượng Tân Lộc 1… Đây cũng là một trong những huyện về đích sớm trong công tác sáp nhập bởi giai đoạn 2021 – 2025, huyện chỉ có một trường duy nhất cần phải thực hiện quy hoạch lại là Trường Mầm non Trung Phúc Cường 1 và Trung Phúc Cường 2. Ông Lê Trung Sơn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn chia sẻ: “Việc sáp nhập trường lớp là một vấn đề rất khó khăn nhưng có những cái lợi. Thứ nhất là học sinh sẽ được học tại những điểm trường lớn có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Thứ hai, chỉ có nhập trường mới có đủ đội ngũ giáo viên chuyên ở các bộ môn và giáo viên không còn phải dạy kiêm nhiệm…”. Trước đó, huyện Nam Đàn đã từng có một trường học “hy hữu” là Trường THCS Hồng Long khi toàn trường chỉ có 4 lớp cho 4 bậc học. Điều này, không chỉ gây bất hợp lý trong việc bố trí giáo viên, tổ chức các hoạt động mà còn là “lực cản”, làm hạn chế đến sự phát triển của nhà trường và khiến cho cả giáo viên và học sinh không có động lực cố gắng. Sau này, trường đã được sáp nhập và đem lại hiệu quả. Ở huyện Hưng Nguyên có những trường như THCS Lam Thành được sáp nhập từ 4 xã.