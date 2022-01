Toàn cảnh sai phạm tại Dự án Cụm dân cư Trường Sơn – Bài 2: Làm rõ những việc làm trái

Về việc bồi thường tài sản cho Hợp tác xã CP Trường Sơn và việc ghi thu, ghi chi ngân sách Nhà nước bằng hình thức khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp cho Công ty cổ phần Tiến Lực, được cơ quan chức năng có thẩm quyền làm rõ như sau:

Tại thời điểm tháng 5/2012, Hợp tác xã CP Trường Sơn giải thể tự nguyện nhưng UBND TP Vinh không làm các thủ tục thu hồi đất theo khoản 2 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003 và xử lý giá trị còn lại tài sản trên đất theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ nên khi tiến hành thực hiện dự án không đủ điều kiện để đấu giá đất và tài sản trên đất do Nhà nước quản lý. Trong trường hợp này, việc bồi thường giá trị còn lại tài sản trên đất cho Hợp tác xã CP Trường Sơn được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 35 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ: “Trường hợp đất bị thu hồi được Nhà nước giao cho người khác hoặc cho người khác thuê thì người được giao đất, thuê đất có trách nhiệm trả cho người bị thu hồi đất”. Thực tế, việc giao đất cho Công ty CP Tiến Lực đã thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 35 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ (Công ty CP Tiến Lực đã chi trả tiền đền bù giá trị tài sản còn lại trên đất cho Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn vào tháng 12/2012 với số tiền là: 8.212.818.000 đồng). Do đó, Nhà nước không phải chi trả tiền đền bù giá trị còn lại tài sản cố định của Hợp tác xã CP Trường Sơn.