Trải lòng của danh thủ Văn Sỹ Hùng: SLNA là của nhân dân, của người hâm mộ

Nhiều cầu thủ có thể chất cực tốt, đơn cử như Trọng Hoàng, dẻo dai và rất nhanh lành chấn thương nhờ cơ địa và kết cấu thần kinh tốt. Trong khi đó, có những cầu thủ dễ chấn thương, dù rất to, nhưng cơ địa không tốt. Đó là lý do ở nước ngoài, một cầu thủ được đá hay không là do bác sĩ, chứ không phải HLV trưởng quyết.

Tôi sẽ học hỏi, suy nghĩ và rút kinh nghiệm, để áp dụng những cái mình biết được.

P.V: Trận đấu với Hà Nội sẽ khởi đầu của ông tại CLB. Đây sẽ là trận đấu SLNA chơi với tinh thần khác?

Văn Sỹ Hùng: CLB Hà Nội hơn SLNA về chuyên môn và con người, nhưng không dễ để họ đá tốt ở sân Vinh. Đó sẽ là trận đấu hay. Hy vọng CĐV sẽ đến sân. SLNA sẽ đá với tinh thần cao nhất, có thể cao chưa từng có từ đầu giải…

