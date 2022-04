Tạo đồng thuận phát triển Khu công nghiệp WHA Nghệ An – Bài 1: Dự án động lực quan trọng

Đến ngày 25/2/2021, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 4514/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển Khu kinh tế Đông Nam (bao gồm cả dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1) thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu xây dựng thành khu vực phát triển kinh tế năng động, có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao trong khu vực Bắc Trung Bộ, trọng tâm phát triển kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại gắn liền với xây dựng và khai thác có hiệu quả các cảng biển Cửa Lò, Đông Hồi. Tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng giá trị sản xuất, tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết nhiều việc làm và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục xác định các nhà đầu tư trong đó có WHA là đối tác chiến lược để phát triển kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam.