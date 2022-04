Tạo đồng thuận phát triển Khu công nghiệp WHA Nghệ An – Bài 2: Cùng nhau tháo gỡ “nút thắt”

Hiện đang là “thời điểm vàng” của hoạt động thu hút đầu tư sau đại dịch Covid-19, là thời điểm phục hồi sản xuất, kinh doanh rất quan trọng. Trong xu thế hiện nay, nhà đầu tư cần diện tích đất lớn và nguồn lao động dồi dào. Cả 2 yếu tố này tỉnh Nghệ An đều đáp ứng được. Chính vì thế, các nhà đầu tư thường tìm về các địa phương như Nghệ An. Nếu mình không có đủ quỹ đất để phục vụ sẽ tác động rất tiêu cực đến hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư. Do đó, chúng tôi mong muốn sớm giải tỏa con đường cũ đang chia cắt KCN để đảm bảo các hoạt động thu hút đầu tư một cách tốt nhất”.