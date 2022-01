Khoai tây Alantic về đất Nghệ An

Ông cũng kể rằng, việc ông và Viện Sinh học nông nghiệp “nên duyên” với Nghệ An là một câu chuyện thú vị. Ấy là vào năm 1996, ông và Phó Giám đốc Sở KH&CN Hoàng Nghĩa Nhạc (thời đang công tác tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN) có một thời gian cùng nhau nghiên cứu phát triển giống cây khoai tây theo mô hình nuôi cấy mô cho Sở KH&CN Nghệ An. Mô hình này chỉ nhằm chứng minh việc nuôi cấy mô có thể sản xuất giống khoai tây sạch bệnh tại Việt Nam. Sau khi mô hình thành công, mỗi người một công việc nên nhiều năm không gặp lại. Cho đến năm 2018, tình cờ hội ngộ, ông đã trao đổi với ông Hoàng Nghĩa Nhạc việc Viện Sinh học nông nghiệp đang thực hiện chương trình lớn về khoai tây, muốn thông qua Sở KH&CN thực hiện tại Nghệ An. Thế rồi Sở KH&CN Nghệ An nhận lời, giao cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN phối hợp cùng Viện viết dự án sản xuất khoai tây sạch bệnh bằng phương pháp khí canh phục vụ cho nguyên liệu chế biến tại tỉnh Nghệ An.