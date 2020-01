Từ một phim ngắn triệu lượt xem…

Trong một chuyến công tác ở một địa phương, trước khi vào gặp gỡ và tiếp xúc với lãnh đạo, chúng tôi được quán triệt, đại ý: Các vị thông cảm cho, chịu khó ngồi nghe ghi ghi, chép chép giúp với, rằng thì là về đây thể nào cũng có màn báo cáo đặc điểm tình hình, thuận lợi, khó khăn của địa phương, những kết quả đạt được trên các mũi, mặt, trên các vùng, miền, phương hướng tới và thể nào cũng có màn kiến nghị 1-2-3-4-5 cho đến n….

Quả đúng như vậy, lãnh đạo nọ tỏ ra nắm chắc tình hình địa phương, một mạch nói vo, không cần giấy tờ về vô số các con số to nhỏ, lớn bé, phần trăm, phần nghìn, so sánh, đánh giá đủ cả… với thời gian cả tiếng đồng hồ, không cần biết phía dưới than ngắn, thở dài, bụng sôi sùng sục..

Có người đặt câu hỏi: Giá như màn nói vo thuộc làu như cháo chảy đó được thay bằng… bộ phim ngắn 5 phút với cách làm mới mẻ, sinh động và đi vào lòng người như bộ phim nói ở đầu bài? Hoặc một cách chào hỏi, giới thiệu thiết thực, dễ lôi cuốn nào đó? Việc ấy có đến mức không làm được, không làm nổi?

Rồi nữa, có lần tôi được nghe một vị lãnh đạo kể rằng, địa phương A tổ chức một sự kiện văn hóa lớn, có tầm cỡ và ông là người có trách nhiệm phê duyệt dự toán của sự kiện đó. Sự kiện chưa bàn xong xuôi đã có khá nhiều người đến “đặt cọc”, đặt chỗ, ai cũng có “địa chỉ tin cậy” gửi gắm, cậy nhờ. Đáng chú ý là khi cùng nhau ngồi đánh giá, tính toán lại tất cả các hạng mục, với vai trò, trách nhiệm đặt ra, chính ông đã kiên quyết gạt bỏ gần một nửa số kinh phí mà công ty tổ chức sự kiện kia “vẽ” ra, nhưng họ vẫn gật, vẫn đồng ý tiến hành!

Ban đầu, việc tổ chức những đêm diễn hoành tráng, những màn sử thi rực lửa với hàng trăm diễn viên…cũng mang lại hiệu ứng tích cực nào đó. Nhưng sau đó là tràn lan, phổ cập và nhàm chán… Hiệu quả, kết quả đâu chưa biết, chỉ biết chắc là tốn kém, lãng phí, “xót” tiền dân.

Ai đó nếu chịu khó đo đếm số lượt xem các chương trình kiểu này sẽ thấy còn lâu mới thu hút được người xem, lượt xem như bộ phim ngắn 5 phút triệu lượt xem nói trên, dù mọi sự so sánh là khập khiễng!