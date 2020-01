“Gọi về” đồng dao…

Vì sao đồng dao và trò chơi dân gian cứ “lùi” theo quá khứ? Cùng với sự vận động của xã hội, đời sống, không gian xã hội nông thôn thay đổi, không phù hợp với những trò chơi xưa cũ. Nhưng trên tất cả, là sự thay đổi trong đời sống văn hóa cộng đồng, đời sống văn hóa gia đình. Những sinh hoạt văn hóa cộng đồng ngày càng hạn chế, thay vào đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ của đời sống gia đình mang tính khép kín hơn, kín cổng cao tường, mối quan hệ hàng xóm, láng giềng của những đứa trẻ cũng thay đổi. Thêm vào đó, thời gian dành cho việc học hành chiếm tỷ lệ lớn làm cho những giây phút vui chơi với bè bạn cùng trang lứa của những đứa trẻ cũng ít ỏi hơn. Ngay cả trong những trường mẫu giáo, mầm non, vốn đáng ra là nơi vui chơi của trẻ em, cũng đã phải chạy theo các chương trình học tập. Những cô giáo mầm non hiện nay, vốn cũng là thế hệ ít thậm chí không được thụ hưởng, trải nghiệm những bài đồng dao và những trò chơi dân gian, nên khó để đứng ra tổ chức cho các cháu chơi được. Bên cạnh đó là sự xuất hiện và phổ biến của các phương tiện khoa học công nghệ hiện đại, làm cho đời sống sinh hoạt văn hóa gia đình ở nông thôn cũng thay đổi. Thay cho những lời hát ru, những bản đồng dao, là những bài hát mới, khúc nhạc mới và được truyền qua các thiết bị hiện đại từ ti vi, đài, đầu đĩa, máy tính và hiện nay phổ biến là điện thoại thông minh… làm cho các nét văn hóa vốn là đặc trưng ở làng quê truyền thống bị mất mát và khó phục dựng lại được.

Việc khôi phục lại các giá trị văn hóa của các trò chơi dân gian, các bài đồng dao theo nguyên bản là điều rất khó. Tuy nhiên, nếu có cách làm đúng đắn và hợp lý thì vẫn thể hiện được phần nào đó. Cách làm lý tưởng nhất là khôi phục lại các trò chơi dân gian và đồng dao trong đời sống cộng đồng, mặc dù điều này vô cùng khó khăn vì các thiết chế xã hội, không gian xã hội ở nông thôn đã thay đổi. Vậy nên trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa mới, cần có những tiêu chí khuyến khích khôi phục các không gian văn hóa truyền thống trong cộng đồng nhằm tạo điều kiện khôi phục các trò chơi dân gian, các bài đồng dao. Đồng thời có thể khôi phục các trò chơi dân gian và đồng dao ở các trường mầm non, là cơ sở giáo dục gắn liền với trẻ em; có cơ chế khuyến khích các trường mầm non tổ chức các trò chơi dân gian, hát các bài đồng dao như là một trong các chương trình học tập và vui chơi của nhà trường. Muốn vậy phải đào tạo, tập huấn cho các giáo viên mầm non, những người sẽ trực tiếp truyền đạt cho trẻ em trong quá trình dạy học.