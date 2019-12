Tháng Chạp, có những nỗi vui, buồn đi cùng năm tháng

Tháng Chạp luôn là thời điểm rõ nhất để ta hiểu hơn câu nói quen thuộc: “Ra đi để trở về”.

Tôi còn nhớ những ngày còn là sinh viên. Dù đặt vé tàu Tết từ trước vài tháng, có khi quên khuấy mất tấm vé đã cất kỹ như nào nhưng rồi một sáng đầu tiên của tháng Chạp, khi cô bạn giường tầng bên kia mở cuốn lịch cầm tay lẩm nhẩm như một bà cụ non: “Tháng Chạp rồi đấy”, thì sẽ sực nhớ ra tấm vé ở đâu để bắt đầu hành trình đếm ngược. Năm nào cũng như năm nào, mà hành trình đếm ngược từ ngày đầu tiên tháng Chạp cho đến những ngày ngoài 20 tháng Chạp nó kỹ lưỡng, cẩn thận y như nhau. Cứ mở mắt buổi sáng lại tự nhủ, còn mười hai ngày, còn mười một ngày… cho đến khi còn một ngày thì trời ơi, tâm trạng nhẹ thênh thênh vì biết có chuyến tàu đã sẵn sàng chở mình về nhà. Cảm giác ấy, mãi đến khi đã có nhà riêng với những đứa nhỏ của riêng mình tôi vẫn rất trân quý, nhớ rất kỹ. Nhớ để nhắc mình rằng, chẳng phải ở đâu xa, hãy nhìn bố mẹ mình đấy, đã cho con mình một nơi chốn khiến chúng khấp khởi đếm ngược từng ngày đợi mong trở sau những tháng ngày đi xa. Cho con bạc, tiền, bạc tiền tiêu đi hết, cho những cảm xúc, cảm xúc ở mãi trong tim.

Tháng Chạp hiện rõ nhất trên lưng áo mẹ tôi với những vạt mồ hôi lấm tấm rơi trong những ngày giá lạnh. Bố mẹ tôi vẫn bị gọi đùa là nông dân giữa phố. Cho đến những năm gần đây, khi xe xích lô đã vắng bóng dần ở phố Vinh thì chiếc xe đã gắn bó với bố mẹ cả hơn hai mươi năm qua vẫn bền bỉ chạy. Mùa hè mô hôi rơi không nói làm gì, mùa đông mồ hôi vẫn rơi… Mẹ đã mất, bố vẫn gắn với chiếc xích lô xưa cũ ấy, háo hức chở than tổ ong bán cho những khách hàng lâu năm (Có những khách quen biết cũng lâu y như cái xe xích lô vậy). Nhiều khi việc gắn bó ấy như một thói quen, để tránh rảnh rỗi sẽ buồn chân buồn tay không chịu nổi như bố vẫn nói chứ không hoàn toàn vì mưu sinh. Nhà bố mẹ cũng có thể cho thuê một phần đủ trang trải cuộc sống của bố. Tháng Chạp vẫn nhắc tôi những giọt mồ hôi trong mùa đông lạnh và bếp than hồng bố nhóm lên mỗi sáng mai. Chẳng chỉ là cơm là cá, mà còn cả vị mặn mồ hôi và hơi ấm bếp than nuôi những đứa trẻ nhà nghèo như tôi ngày xưa khôn lớn.

Rồi Tháng Chạp, có bao người con tha hương, mang trên mình cánh chim thiên di với nỗi nhớ hoài hương. Cả năm có khi chẳng nghe những ca khúc Đêm nằm mơ phố, Đêm đông… nhưng tại sao cứ phải là một đêm Tháng Chạp, nghe thấy lòng mình chùng chình rồi có khi bật khóc. Thấy rằng đầu đã hai thứ tóc rồi đấy mà sao vẫn như trẻ nhỏ dễ khóc như ngày xưa. Rồi thì vu vơ mỉm cười mằ nghĩ rằng, có những giọt nước mắt chẳng cần giấu đâu, hãy cứ để hồn nhiên rơi, như giọt nước mắt của một đêm Tháng Chạp này.