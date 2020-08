Tháng Bảy và những nỗi buồn đẹp đẽ tỏa lan

Mấy hôm trước, ngày thất tịch, được coi là “ngày tình yêu” của phương Đông khi gắn với chuyện vợ chồng chàng Ngâu. Vào ngày thất tịch trời thường mưa, tôi vẫn nhớ câu chuyện bà kể khi còn thơ bé, nhiều người nghĩ mưa ngâu dai dẳng vì trời đất khóc chung nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ khi gặp nhau. Người ta tin rằng hai người yêu nhau nếu cùng ngắm sao Ngưu Lang, Chức Nữ trong đêm mùng 7/7 sẽ mãi mãi bên nhau. Ngắm được hai ngôi sao này thực tình là việc cực khó, khi phố sá đầy ánh đèn. Nhưng có những việc khiến ngày thất tịch ngày càng thêm ý nghĩa. Chẳng biết từ khi nào rộ lên tục lệ ăn chè đậu đỏ cầu duyên, cầu may mắn. Duyên may, niềm vui có đến sau những món chè món cháo làm từ những hạt đậu bé xinh mang màu đỏ của sự may mắn, ấm nồng hay không chẳng ai chắc được, nhưng có điều chắc chắn rằng những người thử và cả người không thử, khi nghe về những thực thực hư hư đầy mộng ảo vẫn thấy lòng mình dịu dàng quá.