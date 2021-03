‘Phép chia’ đạo đức

Phân hạng hay phân loại nôm na là một thao tác kỹ thuật nhằm nhận diện chất lượng của một đối tượng hay sản phẩm nào đó, phục vụ cho mục đích nào đó của chủ thể quản lý. Nhớ lại ngày xưa, thời bao cấp, khi hàng hóa còn khan hiếm, cái thời mua một chiếc lốp xe đạp cũng phải bốc thăm thì người ta cũng phân lốp xe đạp ra các loại. Người may mắn thì bốc được chiếc lốp loại một, người may mắn vừa vừa thì bốc được chiếc lốp loại hai, còn người không may mắn lắm thì bốc phải cái lốp loại ba. Lốp loại ba thì thường là những chiếc lốp có lỗi, khi thì rách, lúc thì phồng rộp… Nói chung lốp loại ba rất không đảm bảo an toàn. Nhưng vì cái thủa đói kém quá thành thử người ta cũng tặc lưỡi an ủi rằng “có còn hơn không”. Rồi sang bậc thợ, người ta cũng phân ra các bậc, có khi là 7 bậc. Cái này thì người ta thi thố đàng hoàng, người ta căn cứ trên kỹ năng, trình độ để phân ra hạng bậc. Việc phân hạng này có một hữu ích quan trọng ngoài làm căn cứ xét thu nhập thì là để phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, mang lại năng suất hiệu quả tốt hơn.