Ai đó từng nói “Cuộc đời là những chuyến đi” và trong tuần qua thì những chuyến đi đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng.

Đầu tiên phải kể đến là hành trình 200 km bằng xe đạp của một “người đàn ông 13 tuổi” để gặp bạn gái. Đấy là câu chuyện của bé T.M.T. (sinh năm 2009, trú tại phường 15, quận Tân Bình) đạp xe từ TP. HCM xuống Cần Thơ. Câu chuyện không chỉ tốn giấy mực của báo chí mà còn tạo nên một cơn “sốt” nho nhỏ trên cộng đồng mạng. Người ta ngạc nhiên và cả thán phục bởi “ý chí quật cường” của một cậu bé tuổi 13. Người ta cũng ái ngại bởi sự liều lĩnh và hồn nhiên đến mức nguy hiểm. Người ta giật mình bởi trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cả xã hội trong việc giáo dục và quản lý con trẻ. Mới đây trên kênh YouTube Lê Thân Thiện, bé T. lần đầu kể về chuyến phiêu lưu bất ngờ. Theo lời bé T., khoảng 17h30 chiều ngày 3/5, em xin mẹ đạp xe đi chơi như mọi ngày. Cậu bé đạp một mạch từ TP.HCM xuống Long An. Khi tới đầu Quốc lộ 1, một vài người dân phát hiện thấy cậu bé đạp xe một mình nên lo lắng, trình báo công an. Bé T. sau đó được đưa về trụ sở công an phường tá túc. Nhưng không dừng lại ở đó mặc dù “bị bắt” mặc dù gia đình đến đón nhưng cậu bé vẫn tiếp tục trốn để tiếp tục hành trình về Cần Thơ. Chủ nhân của chuyến đi đầy phiêu lưu này chia sẻ: “Con coi bản đồ trước rồi chạy, đem theo một bộ đồ phòng trong người. Con nhớ quãng đường Long An trời mưa bị ngập, con dắt xe hết chỗ ngập rồi chạy tiếp. Xe bị bể bánh, đêm đó con ngủ ở ghế đá, tới 2 giờ sáng đi kiếm chỗ vá “. Điều làm cho mọi người tỏ ra thích thú là cậu bé đã rất “cáo” khi vào các tiệm “Thế giới di động” lấy điện thoại mô hình đăng nhập Zalo để kết nối với “bạn gái”. Nói thật, riêng “quả ranh” này thì người lớn cũng chưa chắc đã nghĩ ra!