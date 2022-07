45 giây đèn đỏ!

Đứng trước vạch vôi trắng, chờ đợi 45 giây tín hiệu đèn mới thấy chỉ riêng việc chấp hành tín hiệu đèn xanh đỏ thôi mà cũng lắm kiểu, lắm thái độ, lắm trạng thái, lắm cung bậc cảm xúc: vui, buồn, cau có, tức giận, vội vàng, ung dung, thư thái… Riêng với tôi, việc tuân thủ tín hiệu đèn còn là sự kiên nhẫn, là ý thức chấp hành luật lệ giao thông, thể hiện tâm trạng, thái độ, tính cách của từng người… Nhưng dù bất kỳ với ai thì việc “thượng tôn pháp luật” phải đặt lên hàng đầu, là coi trọng an toàn tính mạng cho bản thân và những người xung quanh. Đừng vì vài giây dừng đèn đỏ mà đổi lại những điều đáng tiếc. Chợt nhớ bài thơ “Đèn giao thông” đã được học thuộc lòng từ khi mới học lớp chồi bậc mầm non: “Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng/Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông/Đi đường bé nhớ nghe không!/Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi/Đèn vàng chậm lại dừng thôi/Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi tông nhau/Bé ngoan, bé giỏi thuộc làu/Xanh đi, đèn đỏ dừng mau đúng rồi”. Từ khi là đứa trẻ lên 3, chúng ta đã được giáo dục về luật lệ giao thông, lẽ nào giờ học hết trường này lớp nọ, được cấp bằng lái xe máy, ô tô mà lại “cố ý làm trái”?