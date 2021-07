Bài 1: Vững vàng “trận đầu”

Các cán bộ khối phố ở phường Hà Huy Tập hầu hết là trên 70 tuổi đã không ngại khó, vất vả, mỗi ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, thống kê người lấy mẫu xét nghiệm, giải thích quy định chống dịch; tổ chức tuyên truyền chống dịch mỗi ngày 3 lần trên hệ thống phát thanh; giám sát, vận động, nhắc nhở các hộ gia đình thực hiện nghiêm các quy định chống dịch. Ngược lại, các cán bộ khối cũng chính là cầu nối để chuyển tải những tâm tư, kiến nghị của người dân đến Ban Chỉ đạo phường… Với phần việc tương tự, các tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng, tổ phản ứng nhanh ở phường cũng đã hoạt động rất tích cực, thực hiện kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm.

Đã có hơn 200 cán bộ công an, quân sự, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên, cựu chiến binh ở phường đã ngày đêm bất kể nắng mưa giữ vững 52 điểm chốt Covid-19; bất chấp tình cảnh “Cơm ăn trong hộp, nước uống trong chai, trải dài trong khói bụi”, đảm bảo an toàn tuyệt đối, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Đặc biệt, trong số những người tham gia trực chốt có tới 5 chị dân quân tự vệ, 3 nữ công an (họ là người mẹ, phải lo toan tất cả các phần việc trong gia đình; có người hoàn cảnh khó khăn nhưng đều không ngại khó khăn, cùng với đồng đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ).