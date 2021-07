Bài cuối: Tận lực, hy sinh vì chiến thắng cuối cùng

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 ở Nghệ An suốt 1 tháng qua, bên cạnh các cán bộ y tế, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ công an dưới cái nắng như thiêu đốt, kiên trì bám chốt kiểm soát, tạo thành bức thành trì vững chắc ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, bảo vệ an toàn cho người dân; “tắm” hóa chất đi truy vết F1, F2… khiến nhiều người cảm phục.