Bài 4: Những đêm trắng

Nguyễn Văn Trung là 1 trong 52 chiến sỹ y tế được cử sang Hà Tĩnh giúp địa phương này dập dịch, sau đó lại quay trở về Nghệ An làm nhiệm vụ suốt gần 1 tháng không được về nhà. Khi chúng tôi gặp Trung, anh đang chuẩn bị lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ thành phố này chống dịch. Cũng như lần trước, chuyến đi lần này anh không dám hứa hẹn ngày về. Chỉ có thể nói chung chung “khi nào hết dịch anh về”. Cũng như nhiều người khác, Trung mới chỉ được về ăn cơm với gia đình ít ngày gần đây, sau gần 1 tháng ăn cơm hộp trong hành trình đi dập dịch khắp mọi nẻo đường.

Hành trình của Trung cũng như nhóm 52 chiến sỹ y tế bắt đầu kể từ khi dịch xuất hiện ở Hà Tĩnh. Trước tình hình khó khăn của tỉnh bạn, UBND tỉnh Nghệ An quyết định không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất mà chi viện luôn 52 nhân viên y tế để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm. Trong công tác chống dịch, có thể nói việc lấy mẫu xét nghiệm là yếu tố quyết định để chiến thắng được dịch. Yêu cầu phải lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhằm sớm tìm ra F0, khoanh vùng dập dịch. Theo PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An, thì đội ngũ 52 người này là đội tinh nhuệ nhất của lực lượng trên tuyến đầu chống dịch của Nghệ An. Trong đó, phần lớn nhân lực đến từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.