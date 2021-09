Giữ chân lao động: Kỳ cuối: Giải bài toán việc làm bền vững

Vì mục tiêu này, nên từ đầu năm 2021, tỉnh đã tổ chức Hội nghị kết nối cung – cầu lao động giữa ngành lao động, các trường nghề và các doanh nghiệp trong Ban Quản lý KKT Đông Nam và xúc tiến xây dựng đề án việc làm cập nhật đến nhu cầu của doanh nghiệp. Tại buổi góp ý vào Đề án phát triển doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh giai đoạn 2021-2025, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: nguồn nhân lực là một trong những thế mạnh, mời gọi thu hút đầu tư vào tỉnh. Vì vậy, các sở, ngành và doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề tại Nghệ An phải tích cực, nắm bắt cơ hội, hợp tác với nhau để từng bước tạo nguồn lao động phù hợp, không để doanh nghiệp vào đầu tư tại Nghệ An lại than phiền vì thiếu nhân lực.