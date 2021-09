Giữ chân lao động: Kỳ 2: Mong ước an cư

Dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát khiến nhiều lao động Nghệ An tại các tỉnh phía Nam và phía Bắc đã bất đắc dĩ phải về quê tránh dịch. Cũng như các tỉnh miền Trung, chỉ trong một thời gian ngắn Nghệ An đã tiếp nhận hàng chục ngàn lao động tha hương về quê, trong đó có những hoàn cảnh khó khăn, éo le. Vấn đề đặt ra là sau khi thực hiện xong các quy định về phòng dịch, Nghệ An đã và sẽ làm gì để giữ chân lao động ở lại quê hương an cư?