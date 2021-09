Giữ chân lao động: Kỳ 1: Nhiều tiềm năng, ít thế mạnh

Trên thực tế, những năm gần đây, khi các dự án thu hút đầu tư nước ta ngày càng nhiều, nhất là lĩnh vực điện tử, dệt may cần lượng lao động lớn, Nghệ An luôn là thị trường được các địa phương chú ý. Tại Bắc Giang, Bắc Ninh sau khi một loạt doanh nghiệp lớn đi vào hoạt động, các doanh nghiệp trên liên tục về các miền quê Nghệ An tuyển dụng. Do nhu cầu lớn và điều kiện tuyển dụng đơn giản, chỉ cần lao động phổ thông và đi làm có mức thu nhập rõ ràng, ổn định nên nhiều lao động nông thôn chỉ cần đủ tuổi lao động là đi ngay.