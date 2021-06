Bài cuối: Đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm

Thế nhưng, trên địa bàn tỉnh còn một số KCN như KCN Nam Cấm, KCN Đông Hồi, Tri Lễ hay CCN do ngân sách Nhà nước đang bỏ ra đầu tư. Vì vậy, để bảo toàn tài sản và nguồn vốn do Nhà nước đầu tư trước đây, cần có cơ chế quản lý để thu phí kinh doanh hạ tầng theo quy định. Theo tính toán sơ bộ, Nhà nước đầu tư vào hạ tầng KCN Nam Cấm, Đông Hồi và một số CCN khác số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng, trong đó, Khu B và C, KCN Nam Cấm đã cơ bản lấp đầy, Khu C còn 60 ha chưa hoàn thành đầu tư hạ tầng. Sau gần 20 năm triển khai, hạ tầng tại KCN Nam Cấm do Nhà nước đầu tư, nhiều doanh nghiệp đã hết hạn miễn giảm tiền thuê đất nhưng nghĩa vụ tài chính quá thấp.