Từ “hoa khôi làng” đến sân chơi quốc tế

Hoàng Hạnh: Video đó Hạnh và ekip về Nghệ An – quê hương mình để quay và dành rất nhiều thời gian để đi hết thắng cảnh trên quê hương mình. Ekip cũng rất hài lòng vì Nghệ An có hồ sen, có nhà Bác Hồ ở năm xưa và đó là niềm tự hào, hãnh diện của con người Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.Thông qua đoạn giới thiệu này, Hạnh muốn cho mọi người biết đến nhiều hơn về Nghệ An quê hương mình cũng như mang nét văn hóa riêng đến với bạn bè quốc tế và thể hiện sự biết ơn của Hạnh với vùng đất đã sinh ra và nuôi lớn mình. Hạnh muốn nhắn nhủ tới thế hệ trẻ Nghệ An hãy cố gắng, phấn đấu để thay đổi cuộc sống và tương lai của quê hương mình.