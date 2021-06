Bài 1: “Quả ngọt” từ nỗ lực đầu tư

Do đầu tư dàn trải, dang dở trên hạng mục hạ tầng vào KCN hay CCN không phát huy hết hiệu quả như mong muốn. Điển hình là hạng mục đường từ KCN Hoàng Mai 2 vào cổng Nhà máy Xi măng Tân Thắng (Quỳnh Lưu) mất hơn 2 năm chưa xong, hay CCN Nghĩa Long do thiếu nguồn vốn nên hệ thống nước thải, xây được 2/3 bể chứa phải bỏ dở nay đã hỏng; đường vào CCN làm không đủ kiên cố và xe tải trọng lớn vào nên khi cấp kinh phí duy tu thì đường đã hỏng.

Đáng tiếc nhất là Khu A, KCN Nam Cấm, do vướng mắc liên quan đến bàn giao tài sản và diện tích KCN này cho Công ty TNHH Một thành viên đầu tư quản lý KCN Nam Cấm về quản lý để thực hiện cổ phần hóa, nên hiện còn 60 ha đất tại khu A tỉnh đã thu hồi nhưng chưa triển khai các hạng mục hạ tầng. Do mặt bằng bỏ hoang nên người dân thì quay trở lại lấn chiếm mà công ty không có mặt bằng sạch để triển khai hạ tầng để cho thuê. Với giá cho thuê mặt bằng đất sau khi đầu tư hạ tầng tại VSIP Hưng Nguyên và WHA.N01 Nghệ An là 1 triệu đồng/m2/năm thì đây là lãng phí không nhỏ của ngân sách.